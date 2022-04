Medien: Fenerbahce in Kontakt mit Özcan

Ob Salih Özcan auch in der kommenden Saison für den 1. FC Köln aufläuft, ist Stand jetzt ungewiss. Einem Bericht der ‚Fotomac‘ zufolge, buhlt Fenerbahce intensiv um den türkischen Nationalspieler. Demnach soll der Istanbuler Traditionsklub bereits Kontakt zur Berateragentur des gebürtigen Kölners aufgenommen und einen ersten Vertragsentwurf auf den Tisch gelegt haben.

Zuletzt wurde berichtet, dass der formstarke Mittelfeldspieler erst nach Saisonende entscheiden will, ob eine Vertragsverlängerung in der Domstadt für ihn in Frage kommt. Sein aktuell gültiges Arbeitspapier ist bis 2023 datiert. Die klammen Kölner wollen einen ablösefreien Wechsel vermeiden. Will Özcan nicht verlängern, liegt ein Verkauf im Sommer nahe.

Der 24-Jährige entschied sich vor einiger Zeit für die türkische Nationalmannschaft und kehrte dem DFB den Rücken. Sein Debüt feierte Özcan unter Stefan Kuntz am 29. März gegen Italien (2:3). Ob die Verbundenheit zur Türkei auch so weit reicht, dass Özcan die stärkere Bundesliga für die schwächelnde Süper Lig verlässt, bleibt abzuwarten.