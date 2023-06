Dahoud unterschreibt bei Brighton

Mahmoud Dahoud verlässt Borussia Dortmund in Richtung Premier League. Den 27-Jährigen zieht es ablösefrei zu Brighton & Hove Albion. Bei den Seagulls, die kommende Saison in der Europa League spielen, wird der Mittelfeldspieler mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Für Dahoud ist es die erste Auslandsstation seiner Karriere.

Brightons Trainer Roberto De Zerbi sagt: „Ich bin begeistert, Mahmoud in meinem Team zu haben. Ich wollte ihn schon, als ich bei Sassuolo war, und ich bin sicher, dass er ein Top-Spieler für uns sein wird.“

David Weir, der Technische Direktor, ergänzt: „Wir freuen uns, Mahmoud zum Verein zu holen, seine Qualität und sein Können werden die Möglichkeiten von Roberto wirklich erweitern. Er ist ein Qualitätsspieler, der in Deutschland auf hohem Niveau gespielt hat und auch in Europa viel Erfahrung hat.“

Von 2013 bis 2017 spielte der zweifache Nationalspieler für Borussia Mönchengladbach. Für zwölf Millionen Euro wechselte der Rechtsfuß die Borussia und schloss sich dem BVB an. Für die Schwarz-Gelben bestritt der Mittelfeldstratege in sechs Jahren mehr als 140 Pflichtspiele. 2021 gewann Dahoud den DFB-Pokal mit Dortmund.

We are delighted to announce that we have agreed to sign midfielder @modahoud8, when his contract with @BVB expires at the end of the month. ✍



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️