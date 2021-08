Europa League-Auslosung: Die Gruppen für Bayer & Eintracht

Am 16. September wird der erste Gruppenspieltag der Europa League ausgetragen. Das Finale findet 18. Mai 2022 in Sevilla statt. Die Bundesliga schickt Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ins Rennen. Titelverteidiger ist der FC Villarreal, der in dieser Saison dementsprechend an der Champions League teilnimmt.

Die Gruppen

Gruppe A

Olympique Lyon

Glasgow Rangers

Sparta Prag

Bröndby IF

Gruppe B

AS Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

Gruppe C

SSC Neapel

Leicester City

Spartak Moskau

Legia Warschau

Gruppe D

Olympiakos Piräus

Eintracht Frankfurt

Fenerbahce

Royal Antwerpen

Gruppe E

Lazio Rom

Lokomotiv Moskau

Olympique Marseille

Galatasaray

Gruppe F

SC Braga

Roter Stern Belgrad

Ludogorets

FC Midtjylland

Gruppe G

Bayer Leverkusen

Celtic Glasgow

Betis Sevilla

Ferencváros Budapest

Gruppe H