Modeste wechselt nach Frankreich

Anthony Modeste setzt seine Karriere in der französischen Ligue 1 fort. Der Mittelstürmer wird bis Saisonende an die AS St. Étienne verliehen. Beim 1. FC Köln steht Modeste noch bis 2023 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2018 war der Franzose von seinem einjährigen China-Aufenthalt zurückgekehrt, konnte an alte Glanzzeiten aber nicht mehr anknüpfen. In der laufenden Saison kam Modeste in der Liga lediglich 215 Minuten zum Einsatz und blieb ohne Treffer.

In seiner Karriere spielte Modeste in der Ligue 1 bereits für OGC Nizza, SCO Angers und Girondins Bordeaux.