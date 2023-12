Mögliche Startelf: Bayern in Bestbesetzung ins Old Trafford?

Längst steht fest, dass der FC Bayern die Champions League-Gruppe A auf Platz eins beenden wird. Trotzdem ist im Prestige-Duell bei Manchester United (Dienstag, 21 Uhr) keine große Rotation zu erwarten. Auch, um eine Reaktion auf die Blamage gegen Eintracht Frankfurt (1:5) zu zeigen.

So kündigte Trainer Thomas Tuchel bereits an, dass Superstar Harry Kane auch in seiner britischen Heimat in der Startelf stehen wird. Jamal Musiala könnte derweil sein Comeback in der Startelf feiern. Für maximal 60 Minuten steht der 20-jährige Zehner zur Verfügung.

So könnten die Bayern spielen