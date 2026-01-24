HSV: Wird die Offensive noch verstärkt?

Merlin Polzin vom Hamburger SV hat auf die Forderungen nach Offensivverstärkungen reagiert. „Wir handhaben das auch weiterhin so, dass wir extrem eng mit unserer Scoutingabteilung, mit Claus Costa (Sportdirektor) und Eric Huwer (Finanzvorstand) zusammenarbeiten. Da sind wir sehr eng im Austausch und werden gute Lösungen für den HSV finden, um am Ende der Saison unsere Ziele gemeinsam zu erreichen“, hielt sich der Übungsleiter auf der Pressekonferenz nach dem 0:0 gegen den FC St. Pauli weitere Transfers offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine Offensive nahm Polzin aber gleichzeitig in Schutz: „Ich glaube, es ist jetzt müßig. Ich werde mich immer vor meine Mannschaft stellen.“ Die Rothosen stellen gemeinsam mit dem 1. FC Heidenheim mit 17 Treffern die zweitschlechteste Offensive der laufenden Bundesligaspielzeit. Lediglich St. Pauli erzielte noch einen Treffer weniger.