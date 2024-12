Bayern baut Vorsprung aus: Die Bundesliga-Tabelle

Der FC Bayern konnte seinen Vorsprung an der Spitze der Bundesliga auf sechs Zähler ausbauen. Die Münchner gewannen am Samstagnachmittag mit 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim, während Verfolger Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg die Punkte teilte (2:2). Meister Bayer Leverkusen zitterte sich zu einem 2:1 gegen Aufsteiger FC St. Pauli. RB Leipzig (2:0 in Kiel) und Werder Bremen (1:0 in Bochum) sammelten jeweils drei Auswärtszähler.

