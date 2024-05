Barça: Flick-Vorstellung am Dienstag

Die Vorstellung von Hansi Flick als neuer Barça-Trainer steht kurz bevor. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll der ehemalige deutsche Nationaltrainer bereits am morgigen Dienstag in Barcelona den Medien präsentiert werden. Der Nachfolger des entlassenen Xavi wird seinen neuen Job bei den Katalanen zusammen mit seinen Co-Trainern Toni Tapalovic und Marcus Sorg antreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Barcelona unterschreibt Flick einen Vertrag bis 2026. Von seinem Vorgänger erhält der 59-Jährige vorab eine Warnung: „Der neue Trainer wird keine leichte Aufgabe haben“, kündigte Xavi am Sonntagabend im Anschluss an das letzte Spiel im Amt gegen den FC Sevilla (2:1) an.