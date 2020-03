Schalke-Anfrage für Anderlecht-Keeper Van Crombrugge

Die Situation im Tor ist seit Wochen das beherrschende Thema beim FC Schalke 04. Wenn neben Alexander Nübel (23), den es zum FC Bayern zieht, auch Ex-Kapitän Ralf Fährmann (31, derzeit ausgeliehen an Brann Bergen) den Klub verlässt, herrscht dringender Handlungsbedarf.

Im Idealfall verstärkt sich Königsblau dann mit einem Keeper, der sich mit Markus Schubert (21) um die Nummer eins streitet. In diese Kategorie würde der beim RSC Anderlecht glänzende Hendrik Van Crombrugge (26) fallen. Laut ‚Het Laatste Nieuws‘ hat Schalke bereits eine Anfrage für den Schlussmann eingereicht.

„Monsterangebot“ nötig

Der Zeitung zufolge müsste S04 jedoch ein „Monsterangebot“ vorlegen, um Anderlecht von einem Verkauf zu überzeugen – welche Zahl sich auch immer dahinter verbirgt. Dass Ajax Amsterdam ebenfalls interessiert sein soll, macht die Sache nicht einfacher.

Am gestrigen Dienstag fiel zudem der Name Zack Steffen (24, Manchester City, ausgeliehen an Fortuna Düsseldorf). Den US-Amerikaner könnten die Knappen im Sommer ausleihen. Tim Krul (31, Norwich City) und Jonas Omlin (26, FC Basel) sind dagegen wohl keine Kandidaten.