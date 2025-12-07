Menü Suche
Bakayoko sucht neuen Klub im Winter

von Fabian Ley - Quelle: Ligue 1+
Tiemoué Bakayoko in Aktion für AC Milan @Maxppp

Tiemoué Bakayoko will im Winter eine neue Herausforderung annehmen. „Da ist einiges in Planung. Ich bin fest entschlossen, im Januar zurückzukommen“, betont der zurzeit vertragslose Mittelfeldspieler gegenüber ‚Ligue 1+‘, „ich brenne darauf, wieder auf dem Platz zu stehen.“

Seit diesem Sommer ist der 31-jährige Franzose nach einem einjährigen Engagement in Griechenland bei PAOK Saloniki ohne Verein. Zuvor war Bakayoko unter anderem für die AS Monaco, den FC Chelsea und den AC Mailand am Ball.

