Marquinhos vom FC Arsenal wird auch in den kommenden Monaten in seiner brasilianischen Heimat auflaufen. Die Gunners verleihen den 21-Jährigen an Cruzeiro. Von Februar 2024 bis Ende des Jahres war der Flügelstürmer bereits auf Leihbasis für Fluminense aktiv.

