PSG-Team zweifelt am Trainer

Drei Tage vor dem Champions League-Kracher gegen den FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr) herrscht Unruhe bei Paris St. Germain. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, gibt es in der Mannschaft Zweifel an Trainer Christophe Galtier. Grund dafür seien insbesondere immer wieder veränderte Grundordnungen.

Zudem habe der Franzose zwar eine gewisse Disziplin ins Starensemble gebracht, doch fehle nach wie vor die richtige Arbeitsmoral. Am Mittwoch schied PSG durch ein 1:2 beim Erzrivalen Olympique Marseille aus dem Pokal aus. Am heutigen Samstag (17 Uhr) steht das Gastspiel bei der AS Monaco auf dem Plan.

