„Alles versuchen“ – Kolasinac will unbedingt zu Schalke

Sead Kolasinac forciert seine Rückkehr zu Schalke 04. Schon dreimal hat sich der 27-jährige Linksverteidiger mit Schalkes Sportchef Jochen Schneider getroffen, berichtet die ‚Bild‘. Um jeden Preis wolle Kolasinac wieder für seinen Heimatklub auflaufen, so die Boulevardzeitung weiter.

An einen engen Vertrauten schickte er laut der ‚Bild‘ folgende Nachricht: „Alles, was geht, versuchen – einfach alles! Ich will nur nach Hause und dass das Stadion explodiert, wenn wir es bekanntgeben.“

Finanzierungsplan schon aufgestellt

Dabei unternehmen die Schalker dem Bericht zufolge ihrerseits alles, um den finanziell umfangreichen Deal zu stemmen. Im Raum steht ein Leihgeschäft über ein Jahr inklusive anschließender Kaufoption.

Das üppige England-Gehalt von umgerechnet rund neun Millionen Euro kann Königsblau selbstredend nicht bezahlen. 2,5 Millionen wolle Schalke übernehmen, weitere 2,5 Millionen sollen die Gunners tragen. Kolasinac sei bereit, auf den Rest zu verzichten, werde aber zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Kompensationszahlung entschädigt.

