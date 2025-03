Mainz-Skandal geht weiter: Caci-Aussagen offengelegt

Der Wirbel um die „Sprungbrettverein“-Aussagen von Mainz 05-Profi Anthony Caci geht weiter. Das Online-Portal ‚Transfermarkt.de‘ veröffentlichte eine Stellungnahme zu den umstrittenen Passagen, die der 27-Jährige so nicht gesagt haben will. Der Mittelfeldspieler hatte dem französischen Ableger des Portals ein Interview gegeben, in dem er seinen gegenwärtigen Klub lediglich als Sprungbrettverein bezeichnet und seinen Abschied bereits angekündigt hatte. In der Folge hatte sich der Franzose damit gerechtfertigt, dass er schlecht übersetzt und seine Äußerungen falsch interpretiert wurden: „Wir spielen eine super erfolgreiche Saison, ich bin sehr glücklich und fühle mich pudelwohl in Mainz.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das in Frankreich veröffentlichte Interview enthält die betreffenden Passagen tatsächlich nicht im Wortlaut, getätigt habe Caci die Aussagen jedoch sehr wohl. Dies erklärte das Redaktionsnetzwerk in einem ausführlichen Statement. Demzufolge sei das in Frankreich geführte Interview in kompletter Länge von Caci und dessen Berateragentur gegengelesen und autorisiert worden. Mit der Vereinsseite sei allerdings nichts vereinbart worden. Dass es zwei unterschiedliche Versionen gebe, sei den verschiedenen Zielgruppen der Portale geschuldet: „Diese Entscheidungen basierten einzig und allein auf der inhaltlichen Einschätzung und Gewichtung der jeweiligen Redaktionen im Transfermarkt-Netzwerk.“ Zudem veröffentlichte ‚Transfermarkt.de‘ die französischen Originalaussagen aus dem Gespräch. Darin kommt die Formulierung „C’est un club tremplin“ vor, zu deutsch: „Es ist ein Sprungbrettverein“. Auch die anderen strittigen Aussagen sind im Transkript enthalten.