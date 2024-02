Kane hat Bock auf Mourinho | Brisantes Barça-Gerücht um Tuchel

Harry + Mou

José Mourinho meint es offenbar ernst. Deutschstunden soll The Special One sogar schon nehmen, um sich für eine Anstellung bei Bayern München in Stellung zu bringen. Ob der Rekordmeister für die Spielidee des portugiesischen Exzentrikers empfänglich wäre, sei einmal dahingestellt. Dennoch würde die Liaison Entertainment pur versprechen – wenn schon nicht auf dem Rasen, dann definitiv abseits davon.

Harry Kane jedenfalls würde Mourinho mit offenen Armen an der Säbener Straße empfangen, das zumindest behauptet der ‚Mirror‘. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Tottenham Hotspur (November 2019 bis April 2021) und haben im Norden Londons eine „starke Bindung“ aufgebaut, so die englische Boulevardzeitung. Mourinho habe seinerzeit „viel Gutes für Kane“ getan, der Torjäger wiederum bedankte sich mit 45 Toren und 18 Vorlagen in 62 Einsätzen. Am 100-Millionen-Mann würde eine Reunion also wahrscheinlich nicht scheitern.

Tuchel bei Barça angeboten?

Wir bleiben beim Thema Bayern-Trainer. Mourinho würde nicht mit den Münchnern in Verbindung gebracht werden, wenn sich die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel nicht derart holprig gestalten würde. Nach dem krachenden 0:3 gegen Bayer Leverkusen ist die Stimmung beim Serienmeister komplett im Keller. Noch bekennen sich die Verantwortlichen zu ihrem Übungsleiter, im Sinne von Tuchels Job-Sicherheit sollte sich der FCB im Champions League-Achtelfinale gegen Lazio Rom aber besser keinen Patzer erlauben.

Tuchel und sein Anhang wissen natürlich nicht nur um die sportliche Situation, sondern auch um die Stimmungslage im Land. Man wird sich seine Gedanken machen. Die anerkennenden Worte über den spanischen Fußball auf einer Fan-Veranstaltung als Flirt mit Hintergedanken auszulegen, wäre wohl des Guten zu viel. Umso brisanter diese Info der ‚Mundo Deportivo‘: „Da ein Verbleib beim FC Bayern ungewiss ist, hat sich Tuchels Umfeld dazu entschlossen, ihn beim FC Barcelona anzubieten.“ Bereitet da etwa jemand schon seinen Absprung vor?