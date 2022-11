Weltmeister-Trainer Scolari macht Schluss

Luiz Felipe Scolari hängt die Pfeife an den Nagel. „Ich höre auf als Trainer“, verkündete der brasilianische Weltmeister-Trainer von 2002 nach dem letzten Spiel von Athletico Paranaense gegen Botafogo (3:0), „ich wollte meine Zeit im Fußball als Trainer mit einem Sieg beenden und heute war eines der besten Spiele, die wir in meiner Zeit bei Athletico als Trainer gespielt haben“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gänzlich aus dem Fußball will sich der 74-Jährige, der in mehr als 40 Jahren als Trainer insgesamt 27 Titel sammeln konnte, aber nicht verabschieden: „Ich werde als Sportdirektor weitermachen. Ein neues Amt, ich weiß darüber nicht viel, ich werde aber so schnell wie möglich lernen“, verspricht Felipão.