Extra-Lob für Malen & Rashford

Unai Emery ist zufrieden mit dem ersten Auftritt von Marcus Rashford (27) und Donyell Malen (26) für Aston Villa. Nach dem gestrigen 2:1-Sieg der Villans im FA Cup über Tottenham Hotspur sagte der spanische Coach über das Debüt des Duos: „Andres Garcia und Donyell Malen haben beide in der Vorstellung gespielt, die wir hatten. Sie waren konsequent und konzentriert. Außerdem haben wir Marcus Rashford und Asensio beobachtet, wie sie uns geholfen haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Malen feierte sein Debüt in der Startelf und agierte dabei im Sturmzentrum. In der 66. Minute wurde der Ex-Dortmunder durch Rashford ersetzt. Eine Torbeteiligung steuerte jedoch keiner der beiden zum Sieg bei. Durch die derzeitige Muskelverletzung von Stamm-Mittelstürmer Ollie Watkins (29) winken dem Duo weitere Einsatzzeiten in der Sturmmitte, da der Engländer nach dem Abgang von Jhon Durán (21) zu Al Nassr der einzige nominelle Mittelstürmer im Kader ist.