Chelsea lehnt erstes Kepa-Angebot ab

Der FC Chelsea hat ein erstes Angebot von Al Ittihad für Keeper Kepa Arrizabalaga abgelehnt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, werden die Gespräche mit dem Saudi Pro League-Klub und anderen Bewerbern aber fortgesetzt. Kepa wird die Stamford Bridge in diesem Sommer voraussichtlich dauerhaft verlassen und sich eine neue Herausforderung als Stammkeeper suchen.

In der vergangenen Saison stand der 29-Jährige auf Leihbasis bei Real Madrid unter Vertrag. Seinen anfänglichen Stammplatz verlor er allerdings schnell an Andriy Lunin (25). Kepas Vertrag bei den Blues läuft bis zum kommenden Sommer, weshalb sich in diesem Transferfenster letztmalig die Möglichkeit bietet, eine adäquate Ablöse zu erzielen.