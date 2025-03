Nach Operation: Hermoso nie mehr für Leverkusen?

Die Saison ist für Mario Hermoso gelaufen. Wie Bayer Leverkusen mitteilt, wurde der Spanier, der sich im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern (0:2) verletzt hatte, erfolgreich in Madrid operiert. Er fällt mit einer Sehnenverletzung im Brustmuskelbereich bis zum Ende der Saison aus und wird damit wohl nicht mehr für die Werkself auflaufen.

Der 29-Jährige war ohne Kaufoption im Winter von der AS Rom für ein halbes Jahr ausgeliehen worden, um den Kreuzbandriss von Jeanuël Belocian zu kompensieren. Hermoso stand seit seinem Wechsel in sieben Partien unter Xabi Alonso auf dem Rasen und war durchaus ein wichtiger Faktor für den Deutschen Meister. Seine Reha wird der Abwehrspieler in Leverkusen absolvieren, wie es danach mit ihm weitergeht, ist noch nicht klar.