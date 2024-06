Bayern-Leihe: Peretz zur Ligakonkurrenz?

An Manuel Neuer (39) ist für Daniel Peretz kein Vorbeikommen. Grundsätzlich ist der FC Bayern mit der Entwicklung des 23-jährigen Schlussmanns aber zufrieden, berichtet die ‚Bild‘. In der kommenden Saison soll der Israeli andernorts Spielpraxis sammeln. Auf der Suche nach einem Leihklub haben die Parteien offenbar die Qual der Wahl.

Dem Boulevardblatt zufolge signalisieren nicht weniger als sieben Vereine Interesse an einer Zusammenarbeit mit Peretz. Neben den bereits gehandelten FC Kopenhagen und dem RSC Anderlecht sollen sich mittlerweile auch Union Berlin, Nottingham Forest, Celtic Glasgow, Betis Sevilla und der FC Villarreal Informationen eingeholt haben. Womöglich bleibt Peretz der Bundesliga also erhalten, sollten die Köpenicker den Zuschlag erhalten.

Peretz war im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von seinem Heimatklub Maccabi Tel Aviv zum FCB gewechselt. An der Säbener Straße ist der zweifache Nationalspieler hinter Neuer und Sven Ulreich (35) nur dritte Wahl. In der Folge stehen in der abgelaufenen Spielzeit magere 106 Einsatzminuten zu Buche. Perspektivisch ist der Torhüter aber noch bei den Bayern eingeplant.