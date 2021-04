ManCity: Neuer Vertrag für Foden?

Phil Fodens Leistungen bei Manchester City sollen mit einem neuen Kontrakt belohnt werden. Laut dem ‚Daily Mirror‘ soll das neue Vertragspapier des 20-Jährigen das momentane Gehalt auf umgerechnet rund 116.000 Pfund die Woche verdreifachen.

Letztmals verlängerte das englische Ausnahmetalent im Jahr 2018 seinen Vertrag, als Foden noch in der zweiten Mannschaft der Skyblues eingesetzt wurde. Mittlerweile ist der variabel einsetzbare Offensivspieler unter Pep Guardiola zu einem wichtigen Stammspieler gereift. In der laufenden Spielzeit stehen in 41 Pflichtspielen 13 Treffer und neun Assists zu Buche.