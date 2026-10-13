Sauer über seinen schwierigen VfB-Start

Leo Sauer (20) hat seinen schwierigen Start beim VfB Stuttgart Revue passieren lassen. Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel am Mittwoch (21 Uhr) gegen Slovan Bratislava sagte der Offensivspieler: „Ich kam verletzt zu Stuttgart, das war leider kein idealer Start. Aber jetzt fühle ich mich gut. Jetzt fühle ich mich fit und immer kräftiger. Ich werde die Chance bekommen und dann muss ich bereit sein.“

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Sauer war im Sommer für 15 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam nach Stuttgart gewechselt. Nach fünf Kurzeinsätzen muss der Rechtsfuß noch auf seine erste Torbeteiligung im VfB-Trikot warten. „Er ist ein hochveranlagter Spieler, stark im Eins-gegen-eins, torgefährlich und mit einer großen Zukunft. Sein Profil ist sehr spannend“, ist sich Cheftrainer Sebastian Hoeneß sicher, dass Sauer bald ein Faktor sein wird.