Ex-Liverpool-Profi Sakho findet neuen Klub

Mamadou Sakho hat nach einjähriger Vereinslosigkeit einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 34-jährige Innenverteidiger setzt seine Karriere in Georgien bei Torpedo Kutaisi fort. Über die Vertragslänge macht der Klub keine Angaben, teilt aber weitere Details mit. Der Franzose soll im Anschluss an seine aktive Karriere im Verein eingebunden werden. In seiner Karriere war Sakho unter anderem für Paris St. Germain, den FC Liverpool und Crystal Palace aktiv. Bis Sommer 2023 stand er in Frankreich beim HSC Montpellier unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der Spieler wird Torpedo Kutaisi nicht nur dabei helfen, Trophäen zu gewinnen, sondern auch als Botschafter in der internationalen Fußballgemeinschaft fungieren. Er wird an der Entwicklung der Torpedo-Akademie beteiligt sein, jungen Spielern als Mentor zur Seite stehen und für ihre berufliche Entwicklung sorgen“, heißt es in der Mitteilung.