25 Millionen: Real-Star nach Saudi-Arabien?

Fußballfans aus Saudi-Arabien dürfen sich auf eine spannende Saison freuen. Der Wüstenstaat investiert kräftig in die Liga und will jeden Klub mit möglichst zahlreichen großen Namen bestücken. Jetzt ist der nächste Topspieler von Real Madrid in den Fokus der wirtschaftlich hochpotenten Vereine aus der Pro League gerückt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚as‘ berichtet, gibt es großes Interesse aus Saudi-Arabien an Ferland Mendy, der noch bis 2025 an Real gebunden ist. Die Königlichen würden den 28-Jährigen dem Bericht zufolge für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro abgeben. Im Ranking der Linksverteidiger ist der Franzose inzwischen durchgereicht worden. Das hat vor allem mit seiner enormen Verletzungsanfälligkeit zu tun.

Lese-Tipp

Real-Juwel Arribas: BVB plant Leihe

Eduardo Camavinga (20) nimmt die Rolle links hinten zumeist ein, obwohl der Youngster eigentlich im zentralen Mittelfeld beheimatet ist. Trainer Carlo Ancelotti hat Camavinga aber erfolgreich umgeschult und scheint auch künftig mit ihm auf dieser Position zu planen. Als Backup verpflichtete Real das Eigengewächs Fran García (23), der nach drei Jahren per Rückkaufoption von Rayo Vallecano zurück an seine alte Wirkungsstätte kommt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Davies weiterhin ein Thema

Mendy weiterhin im Kader zu halten, wäre ein Luxus. Wirklich benötigt wird der neunfache Nationalspieler nicht mehr. Seit Wochen gibt es auch Gerüchte um einen potenziellen Wechsel von Alphonso Davies (22) zu Real. Der FC Bayern bemüht sich zwar um eine Vertragsverlängerung, ganz vom Tisch ist das Thema aber noch nicht.

Dann wäre es auch problemlos möglich, Camavinga wieder dauerhaft im Mittelfeld einzusetzen. Zudem stehen mit David Alaba (31) und Nacho Fernández (33) zwei Routiniers im Kader, die aufgrund ihrer Flexibilität und ihrer Qualität jederzeit problemlos die Position des Linksverteidigers einnehmen können. Es sieht also ganz danach aus, als sei Mendy durch seine verletzungsbedingten Ausfälle inzwischen überflüssig geworden. Ein Wechsel in den Mittleren Osten könnte ihm diese Situation zumindest finanziell aufhübschen.