Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Valencia tätigt Not-Transfer

von Dominik Schneider - Quelle: valenciacf.com
Valencia @Maxppp

Beim FC Valencia gibt es trotz geschlossenen Transferfensters einen Neuzugang. Renzo Saravia wurde aus der Arbeitslosigkeit geholt und mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Zuletzt stand der Rechtsverteidiger bei Atlético-MG in Brasilien unter Vertrag, zum Jahreswechsel endete die Zusammenarbeit.

Unter der Anzeige geht's weiter
Valencia CF
COMUNICADO OFICIAL | RENZO SARAVIA

#BenvingutRenzoSaravia
#ADNVCF
Bei X ansehen

Die Verpflichtung des 32-jährigen Argentiniers wurde vom Verband abgesegnet, um den verletzungsbedingten Ausfall von Dimitri Foulquier (32) zu kompensieren. Ein solcher Nottransfer wird den Vereinen zugestanden, wenn eine schwere Verletzung bei einem registrierten Spieler vorliegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Valencia
Renzo Saravia

Weitere Infos

La Liga La Liga
Valencia Logo FC Valencia
Renzo Saravia Renzo Saravia
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert