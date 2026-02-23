Valencia tätigt Not-Transfer

Beim FC Valencia gibt es trotz geschlossenen Transferfensters einen Neuzugang. Renzo Saravia wurde aus der Arbeitslosigkeit geholt und mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Zuletzt stand der Rechtsverteidiger bei Atlético-MG in Brasilien unter Vertrag, zum Jahreswechsel endete die Zusammenarbeit.

Die Verpflichtung des 32-jährigen Argentiniers wurde vom Verband abgesegnet, um den verletzungsbedingten Ausfall von Dimitri Foulquier (32) zu kompensieren. Ein solcher Nottransfer wird den Vereinen zugestanden, wenn eine schwere Verletzung bei einem registrierten Spieler vorliegt.