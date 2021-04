Mainz-Rückkehr: Bankplatz für Müller keine Option

Der an den SC Freiburg verliehene Torhüter Florian Müller will eine mögliche Rückkehr zum FSV Mainz 05 von der sportlichen Perspektive abhängig machen. „Wenn ich zurückkehre, würde das Spiel von Neuem beginnen, das will, glaube ich, aber keiner. Für mich ist es jedenfalls nirgendwo eine Option, mich auf die Bank zu setzen“, stellt der 23-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘ klar.

Er habe in dieser Saison bewiesen, „dass ich ein gestandener Bundesliga-Torwart bin, gut auf diesem Niveau spielen kann. Es ist mein Anspruch, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen.“ In Mainz warten nach aktuellem Stand Stammkeeper Robin Zentner (26) und U21-Schlussmann Finn Dahmen (23) auf Müller. Über mögliche Zukunftsgespräche mit Mainz-Sportchef Christian Heidel sagt dieser: „Noch nicht richtig, wir haben nur nach dem Spiel in Mainz kurz gesprochen. Im Sommer nehmen wir uns Zeit, alles zu besprechen.“