Augsburg-Interesse an Giannoulas

Der FC Augsburg hat ein Auge auf den ablösefreien Dimitrios Giannoulas von Norwich City geworfen. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll der FCA beim Werben um den 28-jährigen Linksverteidiger die besten Karten haben. Durch den Abgang von Stammspieler Iago besteht eine Vakanz auf der Position.

Giannoulis war in der vergangenen Saison Stammspieler bei Norwich City in der Championship und steuerte in 33 Einsätzen vier Vorlagen bei. Im Sommer möchte er eine neue Herausforderung angehen und verlängerte deshalb seinen auslaufenden Vertrag nicht.