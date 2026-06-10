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Tottenham verpflichtet Senesi

von Maximilian Dymel - Quelle: tottenhamhotspur.com
1 min.
Marcos Senesi hat den Ball im Blick @Maxppp

Tottenham Hotspur hat nach einer historisch schwachen Saison Verstärkung für die Defensive verpflichtet. Innenverteidiger Marcos Senesi wechselt innerhalb der Premier League zu den Spurs. Da sein Vertrag beim AFC Bournemouth Ende Juni ausläuft, kommt der 29-Jährige ablösefrei. Senesi unterschreibt einen langfristigen Vertrag. „Es ist ein ganz besonderes Gefühl, Spieler von Tottenham Hotspur zu sein. Vom ersten Moment an hat der Verein gezeigt, warum er mich haben möchte und wie sehr man sich wünscht, dass ich Teil dessen werde, was dort gerade aufgebaut wird. Es ist eine spannende Sache, und ich kann es kaum erwarten, daran mitzuwirken“, sagte Senesi über seine Unterschrift.

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Senesi wurde zwischenzeitlich auch mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Die Entscheidung für Tottenham kam etwas überraschend, er hätte bei den ebenfalls interessierten Klubs, dem BVB, dem FC Liverpool und Juventus Turin sowie seinem bisherigen Verein Bournemouth europäisch spielen können. Das Angebot der Spurs dürfte jedoch das finanziell attraktivste gewesen sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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