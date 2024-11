Weiser reagiert auf Algerien-Absage

Mitchell Weiser hat gelassen auf die Nichtberücksichtigung für die anstehenden Länderspiele von Algerien reagiert. „Ich dachte, jetzt wäre es so weit, dass ich eingeladen werde“, sagt der Rechtsverteidiger gegenüber ‚Sky‘, „es ist kein Problem. Ich versuche, weiter meine Leistung zu bringen, um dann hoffentlich nächstes Jahr eingeladen zu werden.“ Weiser war im Vorfeld der Länderspielpause in einem vorläufigen Aufgebot der Wüstenfüchse aufgetaucht, hatte es aber nicht in den endgültigen Kader geschafft.

Mit Nationalcoach Vladimir Petkovic habe Weiser bislang keinen Kontakt gehabt. „Nein, ich warte auf einen Anruf“, bestätigt der 30-Jährige, „ich hoffe, dass der nächstes Jahr kommt und ich dann dabei sein kann.“ Die Spiele gegen Äquatorialguinea und Liberia absolviert Algerien ohne Weiser, der sich aber grundsätzlich auf dem Radar von Petkovic befindet. Der Schweizer hatte über den Werder-Profi gesagt: „Er ist ein Spieler, den ich in Deutschland beobachten konnte. Er hat eine Menge Erfahrung und Qualitäten, aber ich habe es vorgezogen, andere Wege zu gehen.“