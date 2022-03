United: Ohne Ronaldo ins Stadtderby

Ralf Rangnick muss beim heutigen Stadtderby auf Cristiano Ronaldo (37) verzichten. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist CR7 nicht rechtzeitig fit geworden und fällt verletzungsbedingt aus. Neben dem Portugiesen fällt auch Angreifer Edinson Cavani (35) aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um 17:30 Uhr wird das Derby gegen Manchester City im Etihad Stadium angepfiffen. Während City an der Spitze seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf den FC Liverpool verteidigen will, kämpft United auf Platz fünf liegend um die Teilnahme an der Champions League.