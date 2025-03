Bahoya bricht Bundesliga-Rekord

Jean-Mattéo Bahoya (19) von Eintracht Frankfurt ist der schnellste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Bei der heutigen Partie gegen den VfL Bochum wurde der Flügelspieler mit 37,16 km/h geblitzt – damit löst er Sirlord Conteh (28/1. FC Heidenheim) als schnellsten Spieler ab, der zuvor mit 36,82 km/h gemessen wurde.

Kurz darauf brachte Rasmus Kristensen die Adler mit 1:0 in Führung, ehe ausgerechnet Bahoya fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte – sein erster Treffer in der Liga. Wettbewerbsübergreifend kommt der Franzose in der laufenden Spielzeit auf 23 Einsätze (ein Treffer, drei Vorlagen).