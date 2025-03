Ausstiegsklausel: Hrgota auf dem Sprung?

Branimir Hrgota ist im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme zu haben. Nach Informationen von ‚Absolut Fußball‘ kostet der technisch so versierte Linksfuß von der SpVgg Greuther Fürth dank einer Ausstiegsklausel 1,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon im Winter zeigten Klubs aus der Bundesliga Interesse am fußballerisch besten Kicker der Fürther, ein Wechsel kam allerdings nicht zustande. Hrgota selbst träumt davon, noch einmal in der Bundesliga aufzulaufen. Vertraglich gebunden ist der 32-jährige Ex-Gladbacher an die Mittelfranken noch bis 2026.