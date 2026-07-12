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Offiziell Weltmeisterschaft

Nächster WM-Trainer entlassen

von Simon Martis - Quelle: fsfoot.sn
Pape Thiaw schaut nachdenklich @Maxppp

Der senegalesische Fußballverband hat Nationaltrainer Pape Thiaw entlassen. Die Entscheidung folgt auf das enttäuschende Ausscheiden der Löwen von Teranga im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft gegen Belgien (2:3 n.V.).

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Der 45-Jährige stand seit 2024 an der Seitenlinie des Senegals und führte die Auswahl unter anderem ins Finale des Afrika Cups sowie zur WM 2026. Nun endet seine Amtszeit gemeinsam mit der seines Trainerstabs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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