Nächster WM-Trainer entlassen

Der senegalesische Fußballverband hat Nationaltrainer Pape Thiaw entlassen. Die Entscheidung folgt auf das enttäuschende Ausscheiden der Löwen von Teranga im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft gegen Belgien (2:3 n.V.).

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Communiqué de la FSF à l’issue de la réunion du Comité exécutif tenue ce samedi 11 juillet 2026 pic.twitter.com/P17O8eDz6W — FSF (@Fsfofficielle) July 12, 2026

Der 45-Jährige stand seit 2024 an der Seitenlinie des Senegals und führte die Auswahl unter anderem ins Finale des Afrika Cups sowie zur WM 2026. Nun endet seine Amtszeit gemeinsam mit der seines Trainerstabs.