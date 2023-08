Ende der Klubsuche: Lukaku geht zur Roma

Einmal mehr wechselt Romelu Lukaku nach Italien. Der Stürmer des FC Chelsea wechselt per Leihe für eine Saison zur AS Rom. Die Römer zahlen dem Vernehmen nach eine Gebühr von knapp sechs Millionen Euro. An Chelsea ist der belgische Sturmtank noch bis 2026 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem soll Lukaku im Zuge des Wechsels eine dauerhafte Gehaltskürzung akzeptiert haben und künftig ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro einstreichen. Bei der Roma wird der Linksfuß den am Kreuzband verletzten Tammy Abraham (25) vertreten, der noch bis nächstes Jahr ausfällt.

Lese-Tipp

Tottenham: Last-Minute-Angebot für Gallagher?

„Der Empfang, den ich von diesem Verein und seinen Fans erhalten habe, hat mich begeistert und mir noch mehr Motivation gegeben, für meine neue Mannschaft alles zu geben. Als Gegner habe ich die Atmosphäre des Stadio Olimpico gespürt und die Wärme der Romanisti“, schwärmt Lukaku.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tiago Pinto, Romas Direktor Fußball, erklärt: „Zu wissen, dass Lukaku sich für die Roma entschieden hat, kann uns nur große Zufriedenheit bereiten. Mit seiner Ankunft gewinnen wir mehr Erfahrung, Professionalität und Siegeswillen.“

Lange Klubsuche vorbei

Für Lukaku ist die Roma mehr ein Ausweg als Wunschziel. Aus dem Wunsch, zur alten Liebe Inter Mailand zurückkehren zu wollen, machte das Kraftpaket nie ein Geheimnis. Die Nerazzurri konnten den Transfer jedoch nicht auf Anhieb stemmen. Zeitgleich führte der 30-Jährige Gespräche mit Juventus Turin, woraufhin sich Inter verärgert aus dem Poker zurückzog. Nun geht es im dritten Anlauf doch noch in die Serie A.