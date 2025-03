BVB: Kovac ratlos nach erneuter Pleite

Die Schwächephase von Borussia Dortmund in der Bundesliga nimmt kein Ende. Nach der erneuten Pleite gegen RB Leipzig (0:2), bei der die Mannschaft einen wahren Chancenwucher betrieb, befand sich Coach Niko Kovac nach Spielschluss auf der Pressekonferenz in Erklärungsnot: „Es gibt manchmal Momente […], da fragt man sich, wie kann der Ball nicht ins Tor gehen. Man kann nicht immer alles daran festmachen, dass das nur Glück oder Unglück oder Unvermögen ist. […] Die Kraft kann nicht das Problem gewesen sein. Auch wir sind heute nach dem Mittwochspiel verdammt viel gelaufen, hatten eine hohe Intensität. Das zeigt, dass die Mannschaft will.“

Die Niederlage gegen die Sachsen war bereits die elfte des BVB in dieser Spielzeit. Der Rückstand auf die internationalen Plätze ist damit auf bereits sieben Punkte angewachsen. Der Druck auf Kovac wird nicht geringer. Vor der Partie hatte Sportdirektor Sebastian Kehl öffentlich eine Aufholjagd gefordert: „Wir haben mit dem Spiel in Leipzig, gegen Mainz und in Freiburg nun die Möglichkeit, direkte Konkurrenten zu bespielen, Punkte zu holen und weiter ranzukommen. Das ist das Ziel.“