Union: Vertessen lästert über Ex-Coach Bjelica

Yorbe Vertessen ist nicht besonders gut auf Ex-Trainer Nenad Bjelica zu sprechen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ prangert der Offensivmann von Union Berlin die Willkür des Kroaten an: „Bo (Svensson, Anm. d. Red.) wechselt wie Nenad Bjelica häufig die Startelf. Bei ihm geschieht das aber aus einem klaren Grund, den er dir auch mit- teilt. Bei Bjelica war das nicht so. Er hat etliche Entscheidungen aus dem Gefühl heraus getroffen.“

Unter Svensson kommt Vertessen in dieser Saison bislang nicht über die Jokerrolle hinaus. Lediglich zweimal stand der Belgier in der Startformation. „Ich war auf jeden Fall enttäuscht. […] Manchmal war ich aus taktischen Gründen draußen, dann hatten meine Konkurrenten etwas besser trainiert. Ich setze die Enttäuschung aber in Energie um und haue mich rein. Harte Arbeit zahlt sich aus, das ist sicher“, so Vertessen, der beim 2:1 gegen Borussia Dortmund vor der Länderspielpause seinen ersten Saisontreffer erzielte.