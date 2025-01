Union geht bei Adams leer aus

Akor Adams vom HSC Montpellier wird aller Voraussicht nach nicht in der Bundesliga landen. Nach ‚Sky‘-Informationen bemühte sich Union Berlin um den 24-jährigen Stürmer aus der Ligue 1. Zum Nigerianer habe es konkreten Kontakt gegeben und Adams habe auch signalisiert, sich einen Wechsel zu den Köpenickern vorstellen zu können.

Den Zuschlag erhält jetzt aber wohl der FC Sevilla. In der Nacht berichtete Fabrizio Romano davon, dass Adams heute zum Medizincheck in Andalusien anreist. Als Ablöse sollen 5,5 Millionen Euro fließen. Eine Summe, die für die Berliner ohnehin zu hoch gewesen wäre, wie ‚Sky‘ am Freitagabend schon andeutete.