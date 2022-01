Dynamo gibt Hosiner ab

Philipp Hosiner verlässt Dynamo Dresden in Richtung Kickers Offenbach. Wie der Drittligist mitteilt, hat der 32-jährige Stürmer einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Zudem kommt Außenverteidiger Paul Milde (26) vom TSV Steinbach Haiger zum OFC.

Hosiner war mit 21 Scorerpunkten maßgeblich am Aufstieg von Dynamo in der Vorsaison beteiligt, kam in der Hinrunde der zweiten Liga aber nur noch zu acht Teileinsätzen. Nun geht es für den Österreicher eine Spielklasse tiefer weiter.