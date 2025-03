Eintracht: Stürmer-Tausch mit Hannover?

Kommt es zwischen Eintracht Frankfurt und Hannover 96 zu einem Spielertausch? Diese Möglichkeit stellt die ‚Bild‘ in den Raum. Nach Informationen der Boulevardzeitung wollen die 96er Angreifer Jessic Ngankam, der in dieser Saison von der SGE an Hannover verliehen ist, gerne langfristig halten. Die Hessen sind gewillt, den 24-Jährigen abzugeben. Der Vertrag des fünffachen deutschen U21-Nationalspielers läuft noch bis 2028, die geforderte Ablösesumme soll bei mindestens 1,5 Millionen Euro liegen.

Diese Summe ist für Hannover bei einem verpassten Bundesliga-Aufstieg nur schwer zu stemmen. Eine Alternativmöglichkeit ist laut der ‚Bild‘ jedoch eine Verrechnung mit 96-Talent Nicolò Tresoldi (20). Der heiß umworbene U21-Nationalstürmer steht beim Zweitligisten nur noch bis 2026 unter Vertrag. Das Interesse der Eintracht an Tresoldi ist verbrieft, bereits im Winter wollte die SGE zuschlagen. Damals lehnte Hannover einen Verkauf noch ab.