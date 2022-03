Neuer Vertrag für Salah: Die Stimmung kippt

Stets betonte Mohamed Salah, dass er sich beim FC Liverpool pudelwohl fühlt. Und auch Jürgen Klopp ließ keine Gelegenheit aus, um klarzustellen, dass er sich eine gemeinsame Zukunft mit seinem Torjäger wünscht. Die Gespräche über eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags kommen dennoch seit Monaten nicht vom Fleck.

Im Dezember soll die Salah-Seite das bislang letzte Angebot der Reds abgelehnt haben. Seitdem herrscht nach Informationen von Fabrizio Romano Stillstand. Der Ägypter wartet auf eine verbesserte Offerte, die Liverpool-Bosse sehen ihre Möglichkeiten als ausgeschöpft an – Pattsituation.

Nur noch Gelächter?

Während Klopp sich nach außen weiterhin entspannt gibt, sind die Fronten intern aber wohl verhärtet. „Mo erwartet, dass dieser Klub ehrgeizig ist. Wir waren und wir sind es. Es ist Mos Entscheidung. Der Klub hat getan, was er kann. Aus meiner Sicht ist alles in Ordnung. Es ist nichts weiter passiert, keine Unterschrift oder Ablehnung. Wir müssen abwarten, es gibt keine Eile“, so die jüngsten Worte des Trainers.

Ramy Abbas Issa, Salahs Berater, kann über diese Aussage offenbar nur noch lachen. Via Twitter sendete er kurz nach Klopps Äußerung eine eindeutige Botschaft: Sieben vor Lachen weinende Emojis.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

Es scheint, als wäre die Stimmung rund um die Vertragsgespräche nicht mehr allzu locker. Denn die Zeit drängt. Kommt es zu keiner Einigung bis zum Saisonende, muss Liverpool seinen Topspieler womöglich verkaufen, um einen ablösefreien Abgang zu verhindern. Klar ist: Issas Telefon wird in den kommenden Tagen nicht stillstehen. Etliche Topklubs würden Salah mit Kusshand verpflichten.