Barça - Bayern: So könnten sie spielen

Schon vor dem vorletzten Spiel in Gruppe C ist der FC Bayern für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Einen Gang zurückschalten wollen die Münchner beim FC Barcelona, der bei einer Niederlage sicher vorzeitig ausscheidet, aber keinesfalls.

Julian Nagelsmann kündigt an: „Wir wollen gewinnen, es geht um Platz eins in der Gruppe. Es geht aber auch darum, ein prestigeträchtiges Duell zu gewinnen.“ Man müsse „auch Zeichen nach außen und innen senden“, will man die Champions League gewinnen.

„Eines der besten Teams in Europa“

Verzichten muss der Bayern-Trainer gegen Barça, das „definitiv eines der besten Teams in Europa“ sei, auf die Leistungsträger Manuel Neuer, Leroy Sané und Lucas Hernández. Thomas Müller wird nach seiner Magen-Darm-Erkrankung wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Nagelsmanns Gegenüber Xavi, der im anderen Spiel zwischen Inter Mailand und Viktoria Pilsen (18:45 Uhr) tschechische Schützenhilfe benötigt, muss ohne die verletzten Sergi Roberto, Andreas Christensen, Ronald Araújo und Memphis Depay auskommen.

