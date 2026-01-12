Menü Suche
Mertesacker verlässt Arsenal

von Luca Hansen - Quelle: arsenal.com
Per Mertesacker @Maxppp

Per Mertesacker und der FC Arsenal gehen getrennte Wege. Wie die Gunners bekanntgeben, wird der ehemalige Innenverteidiger der Londoner seinen Posten als Akademiemanager zum Ende der Saison niederlegen. Arsenals Vorstandsvorsitzender Richard Garlick bedauert den Abschied: „Wir unterstützen Pers Entscheidung, etwas Neues zu wagen, aber wir sind sehr traurig, dass er uns am Ende der Saison verlässt.“

Arsenal
Following eight years in the role, Per Mertesacker will step down as Academy Manager at the end of the season.

Thank you and best of luck for the future, Per ❤️
Seit 2018 übte Mertesacker die Rolle aus und war maßgeblich an der Talententwicklung bei Arsenal beteiligt. Welchen Weg der 41-Jährige einschlagen wird, ist noch nicht bekannt. Zuletzt trat er vermehrt als TV-Experte in Erscheinung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
