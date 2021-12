Afrika-Cup: Burkina Faso beruft Tapsoba

Edmond Tapsoba ist für den anstehenden Afrika-Cup in den Kader von Burkina Faso berufen worden. Dies gibt der FBF offiziell bekannt. Das Kontinentalturnier findet vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2022 statt.

Damit verpasst der 22-jährige Innenverteidiger definitiv den Rückrundenstart. Die Bundesliga startet am 7. Januar in die Rückrunde. Burkina Faso trifft in der Gruppe A auf Äthiopien, Kamerun und Kap Verde.