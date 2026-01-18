Menü Suche
Premier League

Kehrtwende bei Glasner

von Tobias Feldhoff - Quelle: The Athletic
Oliver Glasner als Trainer von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Oliver Glasner muss offenbar doch nicht akut um seinen Job bei Crystal Palace fürchten. Laut ‚The Athletic‘ haben Gespräche am heutigen Sonntag dazu geführt, dass die Entlassung für den Moment vom Tisch ist. Allerdings sei Vorstandsboss Steve Parish bislang nicht involviert gewesen in die Vorgänge.

Vorausgegangen war eine deutliche Verbalattacke von Glasner, als sich der Verkauf von Kapitän und Führungsfigur Marc Guéhi (25) an Manchester City abzeichnete: „Wir fühlen uns völlig im Stich gelassen. Unseren Kapitän einen Tag vor einem Spiel zu verkaufen – das ist völlig unverständlich.“ Eine Entlassung sei ihm „egal“. Diese wird aber nun vorerst nicht erfolgen.

