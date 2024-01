Medizincheck: Katterbach wechselt nach Hamburg

Mit sieben Jahren hatte sich Noah Katterbach der Talentschmiede des 1. FC Köln angeschlossen. Der endgültige Profidurchbruch blieb dem mittlerweile 22-Jährigen aber verwehrt. In der zweiten Liga will der Außenverteidiger seinen Karriere nun neustarten.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Wechsel zum Hamburger SV in trockenen Tüchern und wird wohl noch im Laufe des Tages endgültig über die Bühne gehen. Vorher steht der Medizincheck in der Hansestadt an, in der Katterbach einen Vertrag bis 2027 erhalten wird.

Eine Ablöse müssen die Rothosen dabei nicht entrichten, der bis Sommer datierte Vertrag in Köln wurde bereits aufgelöst. In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Eifler lediglich zu fünf Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West. Als Leihspieler beim HSV hatte Katterbach in der vergangenen Saison noch derer elf gesammelt und zwei Treffer aufgelegt.

Update (9:49 Uhr): Unter Umständen gehen die Kölner doch nicht komplett leer aus. Wie ‚Sky‘ weiter berichtet, haben sich die Klubs auf „eine überschaubare leistungsabhängige Bonus-Vereinbarung“ geeinigt, die an eine gewisse Anzahl an Rückrundenspiele gekoppelt ist.