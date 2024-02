Bayern-Leihgabe Tillman mit klarer Präferenz

Für Malik Tillman zählt in seiner noch jungen Karriere vor allem der Faktor Spielpraxis. „Es kommt bei mir immer auf die Spielminuten an oder auf die Perspektive, die mir ein Verein geben kann“, erklärt der vom FC Bayern an die PSV Eindhoven verliehene Offensivmann im Interview mit dem ‚kicker‘. Er werde „im Sommer hoffentlich aus der zweiten Saison kommen, in der ich regelmäßig auf hohem Niveau gespielt habe. So sollte es am besten auch weitergehen“.

Die PSV kann Tillman im Anschluss an die Saison für kolportierte 12,5 Millionen Euro festverpflichten, die Münchner ihrerseits könnten dies durch eine Zahlung von drei Millionen verhindern. Über seinen Kontakt zu den Bayern, an die er noch bis 2026 vertraglich gebunden ist, sagt Tillman: „Ich spreche fast einmal die Woche mit Richard Kitzbichler. Der ist seit Sommer da und für die Leihspieler zuständig. Neulich war er auch mal in Eindhoven, er kommt gegen Dortmund wieder. Der Austausch ist gut.“ Fünf Treffer und sieben Vorlagen stehen aus den bisherigen 25 Saisonspielen für Tillman zu Buche.