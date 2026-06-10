Ligue 1
Lyon kauft PSG-Talent
1 min.
@Maxppp
Olympique Lyon hat Abwehrtalent Noham Kamara fest unter Vertrag genommen. Der französische Erstligist überweist für den bisherigen Leihspieler festgeschriebene 4,1 Millionen Euro an Paris St. Germain. Um weitere zwei Millionen kann die Summe aufgrund von Boni noch anwachsen.
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🦁Noham Kamara définitivement lyonnais jusqu'en 2030— Olympique Lyonnais (@OL) June 10, 2026
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Im Wintertransferfenster war Kamara von PSG an die Rhône gewechselt. Dort kam er zwar nur zweimal für die Profis zum Einsatz, das aber unter anderem beim prestigeträchtigen 2:1-Erfolg gegen die Pariser. In der Zukunft soll der französische U20-Nationalspieler eine größere Rolle spielen.
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