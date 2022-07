Roma verpflichtet Svilar

Die AS Rom hat einen neuen Torwart verpflichtet. Mile Svilar verlässt Benfica Lissabon und heuert bei den Giallorossi an. Das geht aus der offiziellen Transferübersicht der Serie A hervor. Eine Verkündung von Seiten der Römer steht noch aus, wird aber zeitnah erwartet.

Svilar stammt aus der Jugend des RSC Anderlecht und war 2017 zu Benfica gewechselt. In der portugiesischen Hauptstadt galt der Serbe als großes Talent, konnte sein Potenzial aber nie nachhaltig ausschöpfen. In Rom wird der 22-Jährige als Nummer zwei in die neue Saison starten.