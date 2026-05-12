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Update Bundesliga

BVB: Gadou hat unterschrieben

von Dominik Sandler - Quelle: RMC
Joane Gadou im Trikot von RB Salzburg @Maxppp

Borussia Dortmund wird zeitnah die Verpflichtung von Joane Gadou verkünden. Laut ‚RMC‘ hat der Innenverteidiger inzwischen einen Fünfjahresvertrag beim BVB unterschrieben. Als Ablöse fließen 19 Millionen Euro plus 4,5 an Boni an RB Salzburg.

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Update (14:07 Uhr): Mittlerweile hat der BVB den Gadou-Transfer offiziell verkündet.

Auch Paris St. Germain hätte den 19-Jährigen verpflichten können, macht aber von seinem Vorkaufsrecht nicht Gebrauch. Vor zwei Jahren war der Innenverteidiger für zehn Millionen von PSG nach Österreich gewechselt. Jetzt will er sich in der deutschen Bundesliga durchsetzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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