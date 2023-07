Mbappé-Mutter: Al Khelaïfi ein „großer Lügner“

Der Streit zwischen Paris St. Germain und Superstar Kylian Mbappé spitzt sich weiter zu. Laut einem Bericht des französischen Wochenmagazins ‚Jeune Afrique‘ hat seine Mutter Fayza Lamari PSG-Präsident Nasser Al Khelaïfi auf einer Reise durch Kamerun mehrfach als „großen Lügner“ bezeichnet. Dies hätten mehrere Quellen unabhängig voneinander bestätigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es wäre der vorläufige Höhepunkt eines riesigen Streits, den beide Parteien in der Öffentlichkeit ausfechten. Angefangen hatte alles mit einem Brief, in dem Mbappé dem Klub seinen Abschiedswunsch mitteilte. Dieser geriet an die Öffentlichkeit, woraufhin Al Khelaïfi mehrfach betonte, dass man Mbappé keinesfalls ablösefrei ziehen lassen könnte. Gestern dann zitierte die ‚L‘Équipe‘ PSG mit den Worten „riesiger Schaden“ und „Mangel an Aufrichtigkeit“. Gerichtet war dies an Mbappé und seine Entourage.

Lese-Tipp

Medien: Félix fällt Entscheidung für PSG